◆春季高校野球関東大会▽決勝浦和学院―横浜（２４日・千葉県野球場）今春のセンバツに出場した横浜（神奈川１位）が、浦和学院（埼玉１位）との決勝戦で意表をつくホームスチールを成功させた。１点リードで迎えた４回の攻撃で４点を奪い、なお２死三塁の好機。２番の小林大雅外野手（２年）の３球目に、三塁走者の千島大翼外野手（３年）がスタートを切った。意表をつかれた浦和学院の２番手左腕・佐々木蓮也投手（２年）