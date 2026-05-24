香川ファイブアローズ バスケットボールB3の香川ファイブアローズは、2026年6月30日付で4人の選手との契約が満了すると発表しました。 契約満了となるのは高橋耕陽選手(31)、根來新之助選手(38)、高橋育実選手(27)、ニューベリーリチャード選手(25)です。 高橋耕陽選手は、北海道出身のスモールフォワード。2025ー2026シーズンの1年間、香川ファイブアロ&#