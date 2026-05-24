今回、Ray WEB編集部は女友だちとたまたま服がかぶったときの話について読者から聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は同じサークルの藤木先輩に片思いしています。今日の飲み会には藤木先輩も来るので、服も新調し気あいを入れて参加！しかし、後から来た同期のマナカが、なんと偶然自分と同じ服を着ていました。それを見たマナカは主人公が服を真似したと勘違いして怒ってしまいます。こ