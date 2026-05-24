◆陸上関東学生対校選手権最終日（２４日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子２部５０００メートル決勝が行われ、東京国際大のリチャード・エティーリ（４年）が１３分２４秒７６の大会新記録で優勝した。５０００メートル（１３分００秒１７）、１万メートル（２７分０６秒８８）、ハーフマラソン（５９分３２秒）の３種目で日本学生記録を持つエティーリが地力を見せつけた。同じく東京国際大のアモス・ベット（４年）