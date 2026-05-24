◆パ・リーグ楽天―ロッテ（２４日・楽天モバイル最強）楽天のチーム最年長右腕・岸孝之投手が２４日、ロッテ戦（楽天モバイル最強）の試合前練習に合流した。出場選手登録はされなかったが、２６日に始まるセ・パ交流戦での先発登板が有力だ。今年でプロ２０年目の岸は、開幕から２軍で調整。ファーム・リーグでは７試合で２勝０敗、防御率０・２８の好成績をマークしている。