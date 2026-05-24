あなたは読めますか？突然ですが、「蟀谷」という漢字読めますか？私たちの体の一部を指す非常に馴染み深い言葉ですが、漢字で書かれると全く予想がつかないという方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「こめかみ」でした！「蟀谷」とは、目と耳の間にある、物を噛むと動く部分のことを指します。名前の由来は、米を噛むとこの部分が動くことから「米噛み（こめかみ）」と呼ばれるようになったという説が有力です。実