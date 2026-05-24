あなたは読めますか？突然ですが、「褌」という漢字読めますか？日本の伝統的な下着を指す言葉ですが、漢字一文字で書かれると読み方に迷ってしまうかもしれません。気になる正解は……「ふんどし」でした！褌とは、日本の伝統的な男性用下着の一種で、長い布を腰に巻きつけて股を通す形で着用するものです。衣類を意味する衣偏に、軍（包む、取り巻くという意味を持つ）を組み合わせたこの漢字は、まさに腰回りを包み込む形状を表