アメ車に囲まれた欧州の輸入車たち筆者は長年にわたり、米国国内で見つけた興味深いジャンクヤード（廃車置き場）を巡り歩いてきた。【画像】個性派デザインだけどリーズナブルな60年前の乗用車【フォード・アングリア（105E）を詳しく見る】全32枚当然ながら、そこで見つかる車両のほとんどは米国製で、多くはデトロイトのビッグスリーによるものだ。しかし、時折、大西洋の反対側の欧州から持ち込まれた逸品に出会うこともある