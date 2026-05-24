俳優の鈴木秀脩が24日、東京・SHIBUYA TSUTAYAで1st写真集『旅』（ワニブックス）の発売記念イベントを開催した。【写真】1st写真集『旅』（ワニブックス）鈴木秀脩お気に入りカット2月まで放送されたスーパー戦隊シリーズ50周年作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に百夜陸王／ゴジュウレオン役で出演し、人気を集めた。ファイナルライブツアーも終え、いよいよひと区切りとなった。「1年半、だいぶ濃かったなと思います