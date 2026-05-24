毎年誕生月にハガキ形式で届く「ねんきん定期便」ですが、35歳、45歳、59歳の誕生月には「青い封書（封筒）」で届きます。封筒で届くねんきん定期便は、普段よりも詳細な内容が書かれているものの、記載されている情報だけでは将来の年金額を正確に判断できないようです。ねんきん定期便で見逃がしてはいけない“要チェックポイント”と、ねんきん定期便には記載されていない「年金増額のチャンス」について、社労士CFPが解説しま