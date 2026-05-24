＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 最終日◇24日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの最終ラウンドが進行している。トータル13アンダーで首位に並ぶ勝俣陵と細野勇策、トータル11アンダーにつけるソン・ヨンハン（韓国）の最終組が、午前9時55分にティオフした。【写真】こんな急斜面から…これぞプロの技1番パー5。細野とヨンハンがイーグルを奪い、勝俣もバーディで滑り出した。