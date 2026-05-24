9日の京都新聞杯2着後、日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）を予定していたベレシート（牡3＝斉藤崇、父エピファネイア）は右前脚の浅屈腱の支持靱帯（じんたい）を痛めたため、回避が決まった、24日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。厩舎の先輩でもある母クロノジェネシスは19年秋華賞、20＆21年宝塚記念、20年有馬記念とG1を4勝した。初子のベレシートは昨夏に小倉で新馬戦を勝ち上がり、その後はエリカ賞か