人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が23日夜、自身のインスタグラムを更新。黒レザーのミニスカ・コスチューム姿を披露し優勝報告した。「SUPERFORMULARd.4はサッシャ選手14位→1位坪井選手22位→3位36号車と37号車ともに表彰台でした」と、VANTELINTEAMTOM’Sチームの成績を報告。黒レザーのミニスカ・コスチューム姿のソロショット、阿比留あんな、早麻おととの3ショットなどをアップし「チームの思