男子テニス界で数々の金字塔を打ち立て、世界ランク４位まで駆け上がった松江市出身のプロテニスプレーヤー、錦織圭選手（３６）が、今季限りでの現役引退を表明した。「ついに、この日が来てしまいました」。５歳から渡米する１３歳まで通った松江市の「グリーンテニススクール」ヘッドコーチの細木秀樹さん（５１）は、感慨深げに語った。スクールのレッスンで目の当たりにした才能は、「衝撃だった」という。「動きに一切