アストロズ・今井達也投手の次回先発が25日（日本時間26日午前8時5分）の敵地でのレンジャーズ戦に決まった。イスパーダ監督が23日（同24日）に明かした。中6日での登板で2勝目を目指す。今井は遠征先のシカゴで投球練習を行い、練習前にはカブスの今永昇太と談笑するシーンもあった。メジャー移籍1年目の今季はここまで5試合に登板して1勝2敗、防御率8・31。前回登板の18日のツインズ戦は4回2/3を5安打5奪三振3失点で黒星