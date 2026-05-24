マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、芸人たちのアクロバットな結婚発表をまとめた【芸人結婚発表十人十色】をお送りする。今月8日、カベポスターの永見大吾が自身の公式X(Twitter)で「裏アカにてご報告があります」と呼びかけ、自ら運営する裏アカウント「鈴原動物園」で結婚を発表した。芸人の結婚発表といえば、自身の冠番組やラジオ、所属事務所を通じた正式