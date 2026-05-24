俳優の佐々木希が、23日に放送されたTBS系トーク番組『人生最高レストラン』(毎週土曜23:30〜)に出演。デビュー20周年を迎えた今、上京直後の厳しい門限ルールへの小さな反抗、そして「25歳ぐらいで辞めます」と考えていた時期を経て、女優業に向き合うようになった転機を明かした。佐々木希佐々木は、秋田の雑貨店でアルバイトをしていた16〜17歳の頃、『週刊ヤングジャンプ』のスタッフからスカウトされたことが芸能界入りのきっ