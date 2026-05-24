女性アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さん（29）が2026年5月20日、自身のインスタグラムを更新。白ミニスカのゴルフウェア姿を披露した。「いいスコア出てご機嫌」佐々木さんは、「いただいちゃったかわいいゴルフウェアでいいスコア出てご機嫌」といい、白いミニスカートを合わせたゴルフウェアで、笑顔をみせる姿や全身ショットを投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#ゴルフ女子」「#コルフ初心者」「#