過去の好景気って？昔の日本経済を振り返ってよう！ 過去の日本経済を振り返ってみよう 日本は1945年8月15日に敗戦を迎え、GHQ(連合国軍総司令部)の占領下に置かれます。都市部は度重なる空襲で廃墟と化し、生産設備もボロボロ、農村部も男手を軍隊にとられて疲弊し、食糧供給もままなりませんでした。そこに海外からの復員者や引揚者が600万人も戻ってきたのですから、人々は空腹に苦しめられ、モノ不足からの激しいインフレ