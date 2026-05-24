男性６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＷＡＴＷＩＮＧ（ワトウィン）」の福澤希空（のあ）が２４日、都内で初写真集「希空ノゾミゾラ」の発売記念イベントを開催し、体作りにについて明かした。沖縄での撮影に向けて、体を整えてきたといい「この日のためにむくみも気をつけてきた。４キロくらい落としてちゃんと仕上げたので良いものができたと思います」と回想。内容について「食事制限を。意識的に減らしていこうという感
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