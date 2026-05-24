フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが夫との２ショットをアップした。２４日までに更新したインスタグラムに、白シャツと色鮮やかなスカート姿の中村アナが、白シャツに青ジャケット、ブラウンのパンツ姿の夫と手をつなぐ夫婦ショットをカラーやモノクロで公開。「気温が上がり、お日様が気持ちよくテラス席が賑わう季節になりました白シャツにプリントが楽しいスカートで