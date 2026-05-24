今夜のメインは厚揚げに決まり！ 木綿豆腐に比べてコクがあり、味がしみ込みやすい厚揚げをもっと食卓に活用してみませんか。今回は、材料たった2つでできる、厚揚げのメイン級おかずをご紹介します。 さっとできる炒め物じっくり味がしみる煮物アツアツとろ〜りのあんかけ表面パリッ！の焼き物焼き物や炒め物もおいしい 面倒な水切りが不要で、煮くずれしにくい厚揚げは、焼き物や炒め物にも向いています。肉や魚に比べてヘル