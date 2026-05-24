２２日、山東省日照港コンテナターミナルを出発する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社配信／李信君）【新華社日照5月24日】中国山東省日照港はこのほど、同港の1〜4月の貨物取扱量が前年同期比6.5％増だったと明らかにした。２２日、山東省日照港コンテナターミナルに停泊する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社配信／唐克）２２日、山東省日照港コンテナターミナルに停泊する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社記者／