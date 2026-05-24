国内外を問わず、秋葉原を観光で訪れる人の目的地として挙げられるのが、メイド服姿の店員が接客する「メイドカフェ」である。メイドカフェは、2000年代以降の秋葉原文化を語るうえで象徴的な存在であろう。「お帰りなさいませ！ご主人様」のフレーズで有名であり、新潮社で書籍化された『電車男』のドラマなどにも登場する。【写真】秋葉原で2番目に歴史のあるメイドカフェ「ひよこ家」の内部オーセンティックな装いのメイ