【全国の天気】北海道と東北は、広く雨が降るでしょう。関東甲信越も曇りで、雨の降る所がありそうです。東海から九州にかけては、晴れ間が広がるでしょう。沖縄は、梅雨空で、落雷や激しい突風、強い雨に十分注意してください。【全国の予想最高気温】日差しのある西日本は気温が上がり、6月から7月並みで暑くなるでしょう。九州では、30℃以上の真夏日になる所がありそうです。【全国の週間予報】大阪から那覇です。25日は晴れま