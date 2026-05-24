ミュージカル『メリー・ポピンズ』の公式Xが24日に更新され、スウィング役の高山裕生の降板が発表された。【画像】ミュージカル『メリー・ポピンズ』出演者降板を発表「ミュージカル『メリー・ポピンズ』出演者降板のお知らせ」と題した書面で「本公演に出演をしておりましたスウィングの高山裕生は、医師の診断のもと、出演の継続が困難と判断し、2026年『メリー・ポピンズ』の全日程をやむを得ず降板することとなりました」