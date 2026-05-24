Stray Kids（ストレイキッズ）が中心となる音楽フェス「ストレイシティ」が、中南米で開催される。米国の公演企画会社ライブネーションとJYPエンターテインメントが企画したもので、両社は22日に公式SNSで、Stray Kidsをメインにした音楽フェスの新設を発表した。同フェスは、内面の別の自我を呼び覚まし、新たな自分を発見できる、誰でも楽しめる音楽祭を目指す。9月9日にコロンビア・ボゴタ、同14日にアルゼンチン・ブエノスアイ