「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２４日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡの相川監督が試合前に取材に応じ、現役引退を決意したダヤン・ビシエド内野手から謝罪の言葉があったことを明かした。助っ人と会談したことを明かした指揮官は「短い期間だけど、ビシエド選手と一緒に野球ができて本当に光栄だったという話をしました」と説明。その上でビシエドから「本当に申し訳ないという。一緒にこうやって（野球が）できなくなるっていうこと