女優佐々木希（38）が23日、TBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。番組MC加藤浩次と話題作で共演した話題で盛り上がった。加藤が「最近は女優業に力を入れてますか」と尋ねた。佐々木は「はい。やらせてもらってます」と返した。加藤が「だからあれですよ。“室井さん”で…ねえ…共演は一切してませんけれども」と話した。2024年公開の映画「室井慎次敗れざる者／生き続ける者」（柳葉敏郎主演）で佐々木と