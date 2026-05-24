カフェ・カンパニーと老舗果実店「フタバフルーツ」がコラボレーションした「フタバフルーツパーラー」は、2026年5月14日から6月下旬までの期間限定で、「メロンフェア」を、新宿マルイ本館店およびアトレ川崎店で開催しています。糖度15度超えの「イバラキング」も登場四季折々の旬にもっとも美味しいフルーツをもっとも魅力的な形で提供することをポリシーにしているフタバフルーツパーラーでは、春から初夏の時期にかけて旬を迎