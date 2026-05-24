5月23日、横浜アリーナで開催された「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」第1戦の第3クォーター残り1分7秒での光景だった。琉球ゴールデンキングスの脇真大がマッチアップした長崎ヴェルカの山口颯斗に対してアタックを仕掛け、ファウルドローで2本のフリースローを獲得。その1本目を外すと、白い歯を見せて、不敵な笑みを浮かべたのだった。 「もう（2本目を）決め