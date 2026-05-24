ニューオーリンズ・ペリカンズが、“伝説のハンドラー”をコーチ陣へ迎え入れるようだ。現地メディア『HoopsHype』のマイケル・スコット記者によると、ゴッド・シャムゴッドがジャマール・モーズリーHC（ヘッドコーチ）率いるペリカンズで、アシスタントコーチに就任するという。 モーズリーは、2025－26シーズンまでオーランド・マ