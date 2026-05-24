2025年、下痢と便秘を繰り返す症状から始まった不調。街のクリニックでは「痔（じ）」と診断されたものの、納得できず自ら大病院での検査を希望した小寺さんに突き付けられたのは、直腸がんステージ3C（直腸にできたがんが、リンパ節にも転移している状態）という現実でした。頭が真っ白になった診断の日から、ポート手術（抗がん剤投与のため、皮下に薬剤投与用の器具を埋め込む処置）、抗がん剤治療、放射線治療、そ