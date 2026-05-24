産後の関節痛や長引く熱を「育児疲れ」と思い過ごしていた宮本さん。症状が悪化して大学病院を受診し、3週間の入院検査を経て難病「成人スティル病」と診断されました。合併症や入退院を繰り返す過酷な治療の中、家族の面会や看護師の支えで絶望を乗り越えます。現在は「自分に対するハードルを下げる」という楽観的なマインドを大切にしながら、見えない病気と闘う軌跡を紹介します。 ※本記事は、個人の感想・体験に基づ