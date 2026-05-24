糖尿病という名前には、尿という言葉が含まれています。これは、昔、尿をなめたり乾燥させたりして、糖が含まれているかどうかを調べていた時代の名残です。実際に、尿が甘いことが診断の重要な手がかりとされていました。 では、糖尿病かどうかは、尿の色やにおいをチェックするだけでわかるのでしょうか？ 本記事では、尿に変化を感じたときの受診の目安と病院での検査を、わかりやすく解説します。 ※この記事はMedical DOC