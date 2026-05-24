現地５月23日に開催されたスコティッシュカップの決勝で、前田大然と旗手怜央が所属するセルティックは、２部のダンファームリンと対戦。３−１で快勝し、リーグ戦との２冠を達成した。絶好調の前田はCFで先発し、19分にペナルティエリアの外から鮮やかなループシュートで先制点を奪取。公式戦７戦連続ゴール、７試合で９点目を挙げ、得点数を17に伸ばして今季を締め括った一方、旗手は無念のベンチ外となった。北中米ワール