紆余曲折はあったが、セルティックはリーグ戦で逆転優勝を飾り、スコティッシュカップも制覇。２冠を達成した。ただ、“終わり良ければすべて良し”とはいかない。2025-26シーズンは、スコットランドの名門にとってひとつのサイクルの終焉になった。序盤からの不振と度重なる監督交代でチームは混乱。アンジェ・ポステコグルー、そして続くブレンダン・ロジャーズの下で築いた黄金期に終止符が打たれたと言える。セルティッ