中国山西省の炭鉱でガス爆発により82人が死亡した事故を受け、高市早苗首相は5月23日夜、自身のXに、「大きな被害が生じていることに、大変心を痛めています。犠牲になられた方々に哀悼の意を表すとともに、御遺族に対し謹んでお悔やみ申し上げます。また、被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し上げます」と投稿した。これは高市氏による中国の春節（旧正月）にあわせた祝意のメッセージ以降で数少ない中国に関する発言だ