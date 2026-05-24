大型ビジョンに映し出された盟友の姿に、武智洸史は思わず苦笑いを浮かべた。 「そんな気がしたんですよ。ワンチャン、祐希なんじゃないかなって。会場はめちゃくちゃどよめいていたんですけど、僕はもしかしたらと予想していたからあんまり大きなリアクション取れなくて。でも素直に、嬉しかったです」 ４月19日、福山でのホームゲームは今季限りでの現役引退が発表された武智にとって、ユニフォームを