去年1月、埼玉県八潮市で発生した大規模な道路の陥没。市民生活に大きな影響を与えた事故は、『老朽化した下水道管の破損』が原因で起こったものとみられています。 【画像で見る】記者が工事に同行下水道管内はどうなっている？ この事故を受け、全国で水道管の緊急点検が行われました。その結果、「老朽化」が進み対応が必要な下水道管の長さが「全国最長」の都道府県が大阪府であることがわかったのです。 行政は対