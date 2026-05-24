インスタグラム更新スピードスケート女子で五輪のメダルを10個獲得し、今季限りで引退した高木美帆さんが22日、32歳の誕生日を迎えた。同日、姉の菜那さんがインスタグラムを更新。姉妹2ショットの写真に反響が広がっている。スケート靴を持った2人がカメラに視線を向けている。首からかけているのは、五輪で獲得してきた勲章だ。菜那さんは2018年平昌の金2つと2022年北京の銀1つで計3個。美帆さんは金2、銀4、銅4と夏季を含