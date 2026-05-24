◇ナ・リーグドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャースは23日（日本時間24日）のブルワーズ戦で、リリーフ陣が連続イニング無失点の球団新記録を樹立した。5回3失点の先発・佐々木からバトンを受けたベシアが6回を抑えたところで、球団タイ記録のリリーフ投手による33イニング連続無失点に到達。3番手のハートが7回を抑えた時点で、近代野球とされる1901年以降の球団新記録となる、34イニン