俳優・タレントの照英さんが、自身のインスタグラムを更新。肉体美を披露しました。 【写真を見る】【 照英 】52歳の肉体美にファン反響「バッキバキですやん」「凄い筋肉モリモリ」「腕ってそんなに線(笑)がたくさん入るんですね」照英さんは「モーニング筋トレ〜」と綴ると画像をアップ。投稿された画像では、笑顔で鍛え上げられた上半身をアピールする、照英さんの姿見て取れます。続けて「52歳・・・少しづつ良い感