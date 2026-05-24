“その日の色”を決めて、行く先々でその色の写真を撮って楽しむ「カラーハンティング」。若い世代を中心に人気となっているワケとは？ 【写真を見る】SNSで急増！歩いて撮る「カラーハンティング」とは？【THE TIME,】 海外発“新しいカタチ”の街歩き健康志向の高まりや、物価高の影響から楽しむ人が増えている「街歩き」。「1日で23657歩。電車の代わりに1〜2時間歩いたり」（大学生女性）「SNSで“伊能忠敬界隈”み