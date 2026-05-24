俳優の小泉孝太郎（47）が23日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。結婚観の変化を語った。タレントの若槻千夏が「今は（結婚）したいのは何％くらいですか？」と聞くと、小泉は「兄弟でも弟はそっちの世界行ったし。ムロ（ツヨシ）さんを除いて、地元の親友はみんな子供がいる。僕は1人でいると肩書きが増えないわけですよ、もう人生で。結婚して家族を持つと肩書きが増えるわけじゃないですか。この3