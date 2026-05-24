猫が「テーブルの上」に乗りたがる5つの理由 1.高い場所から見渡したい 野生時代の猫は、外敵から身を守ったり獲物を探したりするために、木の上などの高い場所を拠点にしていました。その名残で、家の中でも視界が開ける高い場所を好みます。 テーブルの上は部屋全体を見渡すのにちょうど良い高さであり、そこにいるだけで猫は自分の縄張りが安全であると確認できるので、心が落ち着くのです。