体調が悪いとき、心細くなりますよね。今回は、筆者の友人が体調不良の際に経験した、人の優しさが身にしみたエピソードを紹介します。 結婚式の帰り道に急変 大学時代の友人の結婚式へ行き、帰りにタクシーに乗っていたときのことです。 友人代表としてスピーチをしたり、久しぶりに同級生と会ったりしてとても楽しい時間を過ごしました。ウェディングドレス姿の友人はとてもきれいで、こちらまで幸せ