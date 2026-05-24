バチカンで、群衆と和やかに談笑していたローマ教皇レオ14世（70）に向かって、ある信者がホットドッグのぬいぐるみを放り投げるという一幕があった。 【写真】ホットドッグが飛んで来た！ローマ教皇レオ14世が見せたユーモラスな一面 カトリック教会初のアメリカ人指導者であり、ロバート・プレヴォストの名でも知られる教皇が先日、バチカン外で人々と親しく交わしていた際、話題は自然と故郷のシ