【週刊誌からみた「ニッポンの後退」】細木数子と闘った作家・溝口敦氏は『地獄に堕ちるわよ』をどう見たか? “女ヤクザ”の手口と正体「地獄に堕ちるわよ！」は“自称占い師”細木数子（2021年11月・83歳没）の決めゼリフだった。この言葉をタイトルにしたNetflix制作のドラマが話題だというので、見てみた。細木役の戸田恵梨香は熱演しているが、細木とは似ても似つかない“美形”で、ドラマに没入できなかった。私が監督な