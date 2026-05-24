プレミア昇格をかけた昇格プレーオフで劇的弾を演出した平河悠イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）での来季プレミアリーグ昇格を懸けたプレーオフの決勝が現地時間5月23日に行われ、ハル・シティが1-0で勝利した。25歳MF平河悠が試合終了間際の決勝ゴールを導いた。このチャンピオンシップでは、サウサンプトンによる「スパイゲート」に揺れた。相手チームのトレーニングを規則で認められていないタイミングで「盗撮